Житель Подмосковья похитил почти две тонны картошки

Фото: Unsplash

Полиция задержала 53-летнего мужчину, который подозревается в краже почти двух тонн картофеля с поля в Дмитровском городском округе. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в полицию обратился представитель сельскохозяйственной компании. Он заявил, что с полей предприятия пропало 46 мешков картофеля общим весом почти две тонны. При этом общая стоимость похищенного превысила 56 тысяч рублей.

Спустя некоторое время полиция задержала подозреваемого.

— Задержан 53-летний местный житель, который погрузил мешки в грузовой автомобиль и пытался скрыться, — заключила Петрова.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о краже, которая произошла 9 ноября. В полицию обратился молодой человек 1997 года рождения. Он рассказал, что утром припарковал свой Land Rover рядом с домом 4 на улице Вешних Вод и ушел по своим делам. Однако вернувшись, он обнаружил, что из салона машины пропали ноутбук и наличные — 1,5 миллиона рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».