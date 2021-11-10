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Соборную площадь Кремля украсит 90-летняя ель из Подмосковья

Михаил Алимов

Город
Соборную площадь Кремля украсит 90-летняя ель из Подмосковья
NECH3141.JPG / Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Соборная площадь Карта всех событий

Выбрана елка, которая украсит собой Соборную площадь Кремля и станет главной новогодней достопримечательностью. Об этом в среду, 10 ноября, сообщила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова.

— Поиски проводились несколько месяцев в лесничествах Подмосковья, и среди десятка претенденток победила именно 90-летняя новогодняя красавица из Щелковского района. Ее высота составила около 28 метров, диаметр ствола — 56 сантиметров, а размах нижних ветвей — порядка 10 метров, — передает ее слова РИА Новости.

Новогодние деревья традиционно выбирают, основываясь на целом наборе признаков. Среди них форма, объем хвои, состояние лап, внешний вид, доступность для спила и переезда в центр Москвы. Доставят елку на Соборную площадь в середине декабря.

В октябре москвичам рассказали, где можно будет пожениться на Новый год и Рождество. Церемонии будут проводить в трех дворцах бракосочетаний и Шипиловском отделе ЗАГС. Прием заявлений на проведение бракосочетания в этот период уже начался.

В прошлом году главную площадь страны украсила 96-летняя хвойная красавица из Наро-Фоминского лесничества. Ее примерная высота составляла 25 метров, а размах нижних ветвей — около 10 метров. Отмечалось, что из ее семян вырастят новые деревья.

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