Гериатр объяснила, почему коронавирус называют болезнью старения

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Пандемия коронавируса стала первой болезнью в истории, которая сильно зависит от возраста. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России» в среду, 10 ноября.

Специалист объяснила, что старение населения — это глобальный тренд, а самые быстрорастущие популяции — популяции пожилых людей.

— Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид — это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения, — сказала Ткачева.

Она также отметила, что коронавирус связывают с возрастом не только потому, что его тяжелее переносят пожилые люди, но из-за того, что COVID-19 способен переходить в длительный постковидный синдром.

— Даже… некоторые публикации появились: ускоряет процесс старения, — цитирует гериатра РИА Новости.

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