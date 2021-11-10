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Гериатр объяснила, почему коронавирус называют болезнью старения

Виктория Непомнищева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Гериатр объяснила, почему коронавирус называют болезнью старения
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

Пандемия коронавируса стала первой болезнью в истории, которая сильно зависит от возраста. Об этом рассказала главный внештатный гериатр Минздрава России Ольга Ткачева на конференции «Формирование среды для активного долголетия в России» в среду, 10 ноября.

Специалист объяснила, что старение населения — это глобальный тренд, а самые быстрорастущие популяции — популяции пожилых людей.

— Быстрее всего растет популяция людей старше 80 лет. Конечно, пандемия повлияла на демографическую ситуацию, потому что пожилые люди находятся в зоне риска. Конечно, ковид — это первая в истории человечества эпидемия, которая так зависит от возраста. И даже многие ученые-геронтологи называют ковид болезнью старения, — сказала Ткачева.

Она также отметила, что коронавирус связывают с возрастом не только потому, что его тяжелее переносят пожилые люди, но из-за того, что COVID-19 способен переходить в длительный постковидный синдром.

— Даже… некоторые публикации появились: ускоряет процесс старения, — цитирует гериатра РИА Новости.

До этого диетолог-нутрициолог Лера Лавски перечислила продукты, ускоряющие выздоровление от коронавируса. Врач рассказала, что стоит включить в рацион продукты, содержащие цинк. Она отметила, что цинк участвует в формировании Т-клеточного иммунитета, поэтому микроэлемент включен в протоколы по лечению коронавируса.

После перенесенного коронавируса россияне часто чувствуют слабость, апатию, неустойчивое эмоциональное состояние и головные боли. Помочь организму избавиться от этих неприятных симптомов можно благодаря травам. Какие подходят и как их правильно применять в лечении постковидного синдрома, «Вечерней Москве» рассказал профессиональный травник с медицинским образованием Дмитрий Юровский.

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