Кошелек с крупной суммой денег украли из иномарки в Хамовниках

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Москва, Усачёва улица, 10с1 Карта всех событий

Неизвестные похитили кошелек с крупной сумму денег из салона иномарки, припаркованной в центре столицы. Об этом в среду, 10 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

В полицию обратился 26-летний житель столицы. Он рассказал, что припарковал свой автомобиль Lexus рядом с домом 10 на улице Усачева. Мужчина оставил на заднем сиденье свою кожаную сумку, запер машину и ушел по делам. Вернувшись, он обнаружил, что заднее стекло его автомобиля разбито, а оставленные в салоне вещи пропали.

По словам потерпевшего, в его сумке лежал кошелек, в котором было 100 тысяч рублей. Общую сумму ущерба он оценивает в 300 тысяч рублей.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

До этого сообщалось о задержании 51-летнего москвича, который похитил из припаркованной в центре столицы машины брендовые наручные часы стоимостью 760 тысяч рублей, а также наличные. Тогда 24-летняя москвичка припарковала свою иномарку на Марксистской улице. Она оставила свою машину незапертой, не поставив ее на сигнализацию. Злоумышленник воспользовался этим.