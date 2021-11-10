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Три легковушки столкнулись на проспекте Мира в Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Три легковушки столкнулись на проспекте Мира в Москве
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, проспект Мира, 44 Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись в районе дома 44 на проспекте Мира. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено. Об этом в среду, 10 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение по проспекту Мира в сторону центра осуществляется по двум полосам из четырех, в область — по двум полосам из трех. Просим водителей объезжать место аварии по Олимпийскому проспекту, — говорится в сообщении ведомства.

Информация об обстоятельствах произошедшего и пострадавших уточняется. На месте аварии работают оперативные службы.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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