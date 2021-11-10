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Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Голикова раскрыла уровень коллективного иммунитета от COVID-19 в России
Фото: Правительство РФ

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в стране составляет 48,4 процента. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в среду, 10 ноября.

— Как известно, главная задача — это достижение коллективного иммунитета, показатель которого складывается из количества переболевших граждан и количества вакцинированных и ревакцинированных граждан. На сегодняшний день уровень коллективного иммунитета в среднем по стране составляет 48,4 процента, — рассказала представитель правительства.

Регионами, лидирующими по данному показателю, являются Тува, Подмосковье, Карелия, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург, приводит слова Голиковой РИА Новости.

10 ноября Голикова рассказала, что высокое выявление заболеваемости COVID-19 в стране связано с увеличением кратности тестирования. Норматив составлял 200 человек на 100 тысяч населения, а за последнюю неделю его довели до 367 на 100 тысяч, заключила она.

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За последние сутки в России выявили 38 058 новых случаев коронавируса. При этом у 8,4 процента не обнаружено клинических проявлений вируса.

Всего за время пандемии COVID-19 в стране зафиксировали 8 911 713 случаев заболевания. Полностью выздоровел 7 654 161 пациент, летальных исходов зафиксировано 250 454.

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