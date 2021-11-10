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«С какого испуга»: на Украине ответили на идею Германии о мигрантах

Иван Юминов

В мире
«С какого испуга»: на Украине ответили на идею Германии о мигрантах
Фото: Twitter / terytorialsi

Идея эксперта Социал-демократической партии в бундестаге Нильса Шмида о том, чтобы Украина взяла к себе мигрантов с границы Белоруссии, является странной. Об этом заявил секретарь Совета безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в среду, 10 ноября.

— Мы в СНБО рассматривали это заявление господина Шмида. У нас есть предложение к социал-демократам Германии, чтобы они взяли к себе домой по два, по три, по пять (мигрантов — прим. «ВМ»). Если мало места у них в бундестаге, то пусть берут к себе домой, — рассказал чиновник.

«С какого испуга», по его словам, Украина должна брать к себе мигрантов, если ими должна заниматься Германия. Очень странно, что немцы рассказывают Киеву, что делать в этом случае, приводит слова Данилова РИА Новости.

8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории. Польские войска на границе привели в шестичасовую боевую готовность.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.

В результате Польша решила закрыть границу на пункте пропуска «Кузница». 9 ноября в Минобороны Польши сообщили, что отряд белорусских военнослужащих расположился недалеко от лагеря мигрантов в пограничном населенном пункте Кузница.

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