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Сергей Собянин: Гранты вручены ученикам школ и колледжей искусств Москвы

Иван Юминов

Город
Сергей Собянин: Гранты вручены ученикам школ и колледжей искусств Москвы
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Городские гранты за выдающиеся достижения вручены ученикам столичных школ и колледжей искусств. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на странице в соцсети «ВКонтакте» в среду, 10 ноября.

— Вручили городские гранты ученикам школ и колледжей искусств за выдающиеся достижения. Гран-при получила Екатерина Вашугина из школы искусств «Старт», — рассказал глава города.

Обладатели грантов, по его словам, являются настоящими звездами. Ребята выступают на престижных концертных площадках и побеждают в конкурсах, уточнил он.

Москва, как подчеркнул мэр, обладает крупнейшей в мире сетью творческого образования. Талантливым и креативным ребятам необходимо дерзать, заключил Собянин.

10 ноября Собянин также рассказал, что около ста районных отделов внутренних дел в столице построили и отремонтировали с 2011 года. Глава города отметил, что в настоящий момент столичные власти активно развивают и улучшают материальную базу полицейских участков.

Мэр добавил, что до открытия нового здания отдел полиции в Бескудникове, построенный в 1965 году, был плохо оборудован для приема горожан и профессиональной деятельности сотрудников. Сейчас же в районе появился участок с тиром, актовым залом, кабинетами полицейских и благоустроенными дворами.

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