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Автостоянку на 331 место построили в жилом комплексе на северо-востоке столицы

Виктория Сикерина

Город
Автостоянку на 331 место построили в жилом комплексе на северо-востоке столицы
Фото: Pixabay
Россия, Москва, Сельскохозяйственная улица, 35 Карта всех событий

Возведение многоуровневой стоянки для 331 машины завершили в жилом комплексе Green park в районе Москвы Останкинский. Об этом рассказал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко в среду, 10 ноября.

Он отметил, что в рамках итоговой проверки специалисты ведомства совместно с Центром экспертиз заключили, что объект на Сельскохозяйственной улице полностью соответствует правилам проектной документации.

— По результатам итоговой проверки Мосгосстройнадзором выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации. Паркинг готовится к вводу в эксплуатацию, — заявил председатель ведомства.

По его словам, пятиэтажный паркинг общей площадью около 10 тысяч «квадратов» вмещает в себя 331 автомобиль, говорится в сообщении.

До этого стало известно, что более 700 водителей воспользовались приложением «Парковки Москвы» для оплаты автостоянки возле парка Малевича в подмосковном Одинцовском округе за три недели с момента запуска этой опции.

Также в октябре председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что в проблемном ЖК «Царицыно» два подземных паркинга первой очереди передали под строительство городскому застройщику. Они расположились в корпусах 5.1 и 5.4.

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