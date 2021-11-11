Систему QR-кодов расширяют в Приамурье

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В Амурской области систему QR-кодов расширяют на посещение салонов красоты и парикмахерских. Чтобы их услугами нужно предоставить код, сертификат о вакцинации против коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов.

Отмечается, что мера коснется заведений, оказывающих услуги по уходу за волосами, кожей лица и тела, ногтями, а также косметические услуги. Кроме того, код понадобится для посещения массажных салонов и соляриев.

С 1 декабря в регионе не допускаются к очным занятиям студенты без QR-кода. Они должны присутствовать на парах дистанционно. С этого же дня банки и микрофинансовые организации не могут посещать граждане без кода или ПЦР-теста.

С 18 октября QR-коды появились в Благовещенске. Сначала они распространялись только на посетителей общепита, однако с 1 ноября QR-коды стали обязательными для клиентов спортивных клубов, фитнес-центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей. В будущем подобная практика будет распространена на все крупные города Амурской области.

С 8 ноября россияне могут получить обновленный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции или о факте перенесенной болезни. Документ будет доступен на русском и английском языках, а также в электронном и бумажном виде. Соответствующий приказ Минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Сертификат будет формироваться автоматически в виде электронного документа. Отмечается, что он будет доступен не позднее чем через три дня после завершения вакцинации. Сертификаты, оформленные до вступления в силу настоящего приказа, должны быть переоформлены автоматически до 1 марта 2022 года.