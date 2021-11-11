В Крыму назвали мышиной возней угрозы Украины из-за признания полуострова

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Угрозы Киева в адрес Белоруссии из-за позиции страны по статусу Крыма не более, чем мышиная возня. Об этом в четверг, 12 ноября, заявил глава региональной национально-культурной автономии «Белорусы Крыма» Роман Чегринец.

— Крах современной Украины неизбежен. Ее власти вместо того, чтобы решать множество внутренних проблем, продолжают свою пустую русофобскую мышиную возню, — рассказал он РИА Новости.

По его словам, надежды Украины повлиять такими заявлениями на российско-белорусские отношения можно охарактеризовать пословицей «Дурень думкой богатеет». Кроме того, позиции Киева довольно шатки — после вооруженного переворота в 2014 году они поддержали такой же на территории Белоруссии в 2020. И продолжают не признавать законно избранного белорусского президента.

Накануне пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что признание Белоруссией российской принадлежности Крыма приведет к непоправимым последствиям. Ведомство, по его словам, исходит из того, что Минск по-прежнему поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Изменение подхода приведет к непоправимым последствиям для двусторонних отношений.

10 ноября глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что позиция страны относительно Крыма остается прежней: полуостров является российской территорией. Дипломат предложил исходить из этого.

Крымский вопрос

В марте 2014 года Крым после проведенного референдума принял решение выйти из состава Украины и присоединиться к России. За это решение тогда высказались 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя. Результаты народного голосования не признали многие страны мира, в том числе Украина, США и государства Евросоюза.

Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».