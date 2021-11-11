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Диетолог рассказала, как сделать перец в блюдах полезнее

Ирина Игнатенко

Общество
Диетолог рассказала, как сделать перец в блюдах полезнее
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог, член Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Анна Белоусова рассказала, как сделать перец в блюдах полезнее и чем он может помочь в борьбе организма с болезнями.

По ее словам, пиперин в разных концентрациях есть во многих видах перца, он препятствует развитию любых вирусных инфекций — не только коронавируса, но, например, и гриппа.

По словам диетолога, даже небольшие добавления перца в еду будут полезны при соблюдении нескольких условий.

— Черный, зеленый, белый, розовый, красный перец горошком можем вводить в свое питание регулярно, причем лучше всего, если это будет свежемолотый перец, — отметила Белоусова в комментарии изданию «Невские новости».

Она предупредила, что пиперин легко разрушается при термической обработке. Посыпать перцем стоит уже готовое блюдо. Лучше не использовать уже перемолотый перец в пакетиках, а использовать специальную мельницу.

Ранее ученые выяснили, что некоторые природные алкалоиды (в частности, содержащийся в черном перце пиперин) блокируют способность коронавируса заражать клетки. Как отмечают ученые, пиперин изменяет свойства вирусной липидной оболочки. В результате она теряет способность сливаться с мембранами клеток человека, передает ФАН.

До этого вирусологи оценили обнаружение блокирующего COVID-19 вещества в черном перце.

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