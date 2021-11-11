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Ученые обнаружили антитело, нейтрализующее различные виды коронавируса

Ирина Игнатенко

Общество
Ученые обнаружили антитело, нейтрализующее различные виды коронавируса
Фото: Pixabay

Ученые из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины обнаружили в крови пациентазащитную частицу, которая действует на восемь различных штаммов CoViD-19, а заодно на атипичную пневмонию и ещё несколько инфекций.

Специалисты назвали антитело DH1047. Оно нейтрализует ковид восьми разновидностей, а именно: D614G (мутация в спайк-белке), «альфа» (уханьский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский), «эпсилон» (калифорнийский), «йота» (нью-йоркский), «каппа» (индийский), «дельта» (индийский).

Научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени И.И. Мечникова Виталий Зверев прокомментировал открытие американский ученых.

— Вопрос в том, будет ли это антитело вируснейтрализующим или это будет моноклональное антитело, которое годится только для диагностики всех этих коронавирусов. Если оно будет нейтрализовывать, то есть препятствовать связыванию с рецептором, а похоже, что это именно так, то очень хорошо, — отметил он в комментарии Life.ru.

В то же время он подчеркнул, что создать на основе этого антитела некую универсальную вакцину не удастся просто потому, что у вакцин совершенно другой принцип действия: они представляют собой антигены, которые вызывают в организме выработку антител. По его словам, такиеантитела вызывают только пассивный иммунитет, то есть их можно тогда вводить, когда в организме уже есть вирус — для его нейтрализации.

До этого вирусологи оценили обнаружение блокирующего COVID-19 вещества в черном перце.

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