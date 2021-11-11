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Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей 60 лет и старше

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Общество
Краснодарский край объявил обязательную вакцинацию жителей 60 лет и старше
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Краснодарском крае объявили обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции граждан от 60 лет и старше. Об этом в четверг, 11 ноября, пишет РИА Новости со ссылкой на местный Роспотребнадзор.

— Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании коронавирусной инфекцией. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам. Поэтому на сегодняшний день не вызывает сомнения, что вакцинация против СOVID-19 населения старше 60 лет необходима и должна проводиться в первую очередь, — рассказали на сайте ведомства.

Накануне сообщалось, что в Амурской области систему QR-кодов расширяют на посещение салонов красоты и парикмахерских. Чтобы воспользоваться их услугами, нужно предоставить код, сертификат о вакцинации от коронавируса или отрицательный ПЦР-тест. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Василий Орлов.

С 18 октября QR-коды появились в Благовещенске. Сначала они распространялись только на посетителей общепита, однако с 1 ноября QR-коды стали обязательными для клиентов спортивных клубов, фитнес-центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей. В будущем подобная практика будет распространена на все крупные города Амурской области.

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