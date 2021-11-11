«Маски от вирусов не защищают»: Елена Малышева высказалась о защитных средствах

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Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала о том, насколько эффективно, на ее взгляд, маски защищают население от распространения коронавируса.

— Когда мир стал изучать маски, то выяснилось, что они от вирусов не защищают. Эффективны только респираторы или специальные маски из 16–18 слоев. Остальные не защищают. Поэтому носили — не носили — волны были. Вакцина защищает. Это не было моим заявлением, у меня есть ссылки на научные исследования. В начале пандемии мы вообще ничего не знали о коронавирусе. Единственное, что мы могли сказать: наденьте маски. Мы не могли сказать надеть респираторы, потому что они очень дорогие. Сейчас можно избавляться от своих убеждений и двигаться дальше, — рассказала Малышева в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец.

Ранее телеведущая заявила, что считает локдаун не самой эффективной мерой в борьбе с коронавирусом, так как дети, запертые в одном помещении вместе со взрослыми, заражаются чаще.

Врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что соблюдение масочного режима необходимо, причем не только для взрослых, но и для детей: вероятность того, что инфицированный COVID-19 взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.