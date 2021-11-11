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Вирусолог назвала факторы, влияющие на выработку иммунного ответа у человека

Ирина Игнатенко

Общество
Вирусолог назвала факторы, влияющие на выработку иммунного ответа у человека
Фото: pixabay.com

Профессор, завкафедры вирусологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Елена Малинникова рассказала о факторах, влияющих на выработку иммунного ответа у человека.

Специалист пояснила, что получение иммунитета к определенным вирусам зависит в первую очередь от его текущего состояния организма. Эффективность же вакцины, по словам вирусолога, может быть разной, так как сам иммунный ответ организма отличается: на одну вакцину ответ организма будет отвечать максимально, а на другую — минимально.

— Но понятно, что у человека, который уже переболел, вырабатывается целый комплекс антител — не только антитела к антигену, который вводится вакциной, но и ко всем белкам вируса. Однако каждый организм по-своему сохраняет эти антитела и вырабатывает достаточно защитных титр антител, — отметила Малинникова в комментарии Nation News.

До этого сообщалось, что ученые обнаружили антитело, нейтрализующее различные виды коронавируса. Оно нейтрализует ковид восьми разновидностей, а именно: D614G (мутация в спайк-белке), «альфа» (уханьский), «бета» (южноафриканский), «гамма» (бразильский), «эпсилон» (калифорнийский), «йота» (нью-йоркский), «каппа» (индийский), «дельта» (индийский).

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