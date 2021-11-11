Правительство выделит более двух миллиардов рублей на поддержку учреждений культуры

Фото: Пелагия Замятина /«Вечерняя Москва»

Кабмин РФ выделит на поддержку учреждений культуры из-за пандемии коронавируса более двух миллиардов рублей. Об этом в четверг, 11 ноября, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Чтобы помочь организациям культуры, правительство направит более 2 млрд рублей. Средства позволят сохранить коллективы и продолжить деятельность, — передает его слова ТАСС.

Он отметил, что это не первая мера поддержки в данной отрасли и она продолжится. При этом учреждения должны соблюдать введенные ограничения из-за пандемии, а также исполнять свои обязательства по коммунальным, налоговым и другим платежам, в особенности — по зарплатам сотрудников. Поэтому меры поддержки им необходимы, ведь поток посетителей уменьшился из-за эпидемических ограничений.

В октябре кабинет министров РФ выделил дополнительные 56 миллиардов рублей на поддержку системы здравоохранения в стране. Указанные средства в первую очередь потратят на помощь больным COVID-19. Так, свыше четырех миллиардов рублей направят на закупку 500 тысяч единиц лекарственного препарата от коронавирусной инфекции.