Суд смягчил приговор капитану катера по делу о гибели ребенка на Москве-реке

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Мосгорсуд смягчил приговор капитану катера Гайбуллочону Махкамову, который в сентябре был осужден на полтора года колонии общего режима по делу о гибели ребенка на Москве-реке. Об этом в четверг, 11 ноября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

— Суд апелляционной инстанции постановил: смягчить Махкамову Г. А. назначенное наказание до шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, — заключил собеседник «ВМ».

Трагедия, о которой идет речь, произошла 13 июня. Тогда водитель катера Махкамов катал вейкбордиста по Москве-реке. На борту находился шестилетний мальчик, на котором, в нарушение правил безопасности, не был надет спасательный жилет. Из-за раскачивания катера ребенок выпал за борт и угодил под винт двигателя. От полученных травм он скончался.

В сентябре Тушинский суд приговорил Махкамова к году и шести месяцам колонии общего режима по уголовной статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Кроме того, суд на два года лишил Махкамова права управлять маломерными судами.

До этого Бабушкинский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о совершении иных действий сексуального характера. Ранее судимого 57-летнего мужчину, который работал детским тренером по единоборствам, приговорили к 14 годам лишения свободы.