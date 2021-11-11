Правительство Татарстана просит ввести QR-коды на межрегиональных перевозках

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Правительство Татарстана просит ввести систему QR-кодов на межрегиональных перевозках. На территории республики коды в транспорте уже будут требовать. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили региональные власти.

Отмечается, что планируется направить соответствующие обращения в РЖД и Росавиацию.

— Подготовлено обращение в адрес РЖД и Росавиации о возможности внедрения QR-кодов на межрегиональные перевозки, — передает сообщение РИА Новости.

В городском, пригородном и межмуниципальном транспорте Татарстана с 20 ноября будут требовать QR-коды о вакцинации против коронавируса. Их проверку будут проводить перевозчики, а региональные власти предусмотрят для них субсидии на технические средства.

— По поручению президента Татарстана Рустама Минниханова рабочая группа во главе с первым вице-премьером республики провела совещание по организации работы общественного транспорта с использованием QR-кодов. QR-код будет внедрен в весь внутриреспубликанский общественный транспорт – городской, пригородный, межмуниципальный, — говорится в сообщении пресс-службы правительства.

До этого оперштаб по борьбе с коронавирусом сообщил о подготовке законопроектов об обязательных QR-кодах на транспорте, в кафе и магазинах.

При этом в четверг, 11 ноября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на федеральном уровне в России дополнительных ограничений по поводу коронавируса не планируется. Регионы могут сами вводить меры, если присутствует необходимость. Представитель Кремля отметил, что тема введения QR-кодов на транспорте на вчерашнем совещании у президента РФ Владимира Путина не обсуждалась.