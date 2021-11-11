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Почти 17 тысяч раз нарушили ПДД в Москве водители машин с иностранными номерами

Илья Ашуров

Происшествия
Почти 17 тысяч раз нарушили ПДД в Москве водители машин с иностранными номерами
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

С начала года автоинспекторы зафиксировали почти 17 тысяч нарушений ПДД, совершенных водителями автомобилей с иностранными номерами. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

— За 10 месяцев 2021 года в отношении водителей, управляющих транспортными средствами с установленными на них иностранными регистрационными знаками, вынесено 16 683 постановления по делам об административных правонарушениях, — говорится в сообщении ведомства.

В ГИБДД также напомнили, что водители машин с иностранными номерами могут проверить, числятся ли за ними нарушения, на сайте Госавтоинспекции.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых 9 человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП: наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.

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