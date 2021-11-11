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«Будут капать миллионы!»: Настя Ивлеева опровергла проблемы с бизнесом

Дарья Чентаева

Общество
«Будут капать миллионы!»: Настя Ивлеева опровергла проблемы с бизнесом
Фото: instagram/_agentgirl_

Популярный блогер Настя Ивлеева опровергла проблемы с бизнесом. Об этом она рассказала на страницах своего личного блога.

По информации некоторых СМИ, московский бар Насти Ивлеевой «Капельница» ликвидируется спустя четыре месяца после регистрации. Многие предположили — после развода с Элджеем у знаменитости начались проблемы с бизнесом.

— У меня было два ООО «Капельница» — одно я ликвидировала, ибо неправильно было оформлено, а одно оставила, на которое и будут капать будущие миллионы. Вы хоть уточняйте, прежде чем писать буквы. Кстати, приглашаю на открытие, — заявила Настя Ивлеева.

Отмечается, что блогер работает не покладая рук. Ивлеева запускает авторские шоу, а недавно выпустила чипсы под названием «Изи пизи», передает «Starhit».

Ранее Настя Ивлеева рассказала, что находится в поиске романтических отношений.

Несколько дней назад Ивлеева вместе со своей коллегой Юлией Коваль побывали в Грузии. Там звезда «Орла и решки» снимала видео для своего YouTube-канала. Как выяснялось, во время поездки девушки не остались равнодушными к грузинским мужчинам.

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