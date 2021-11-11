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Эксперт дала советы женщинам, которые хотят найти баланс меду семьей и карьерой

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт дала советы женщинам, которые хотят найти баланс меду семьей и карьерой
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Старший директор по продажам и дистрибуции HEINEKEN в России Ольга Лавренова дала советы женщинам, которые хотят найти баланс между семьей и карьерой.

По ее словам, не стоит делать больших пауз в работе. Так, не стоит уходить в декретный отпуск на продолжительный срок. Пока он длится, нужно попытаться сохранить связь с компанией, рынком, сферой.

— Важно чувствовать, что в любой момент ты можешь вернуться к работе. Важно ответить себе честно: «А смогу я сохранить свою ценность как специалист? — отметила она в комментарии изданию «Профиль».

Если перерыв затянется, возвращение может быть сложным: и для компании, и для сотрудника, отмечает она.

Кроме того, очень важна поддержка супруга. Как показывают исследования, вероятность карьерного роста женщин после рождения детей на 21 процент выше, если их партнеры активно участвуют в воспитании.

До этого россияне рассказали, за что не любят свою работу. Больше всего россияне оказались недовольны зарплатой: так ответили 33,57 процента опрошенных. На втором месте — жалобы на чрезмерную нагрузку (22,86 процента), на третьем — большой объем задач вне должностной инструкции (12,5 процента).

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