Президент Чехии принял отставку правительства премьер-министра Бабиша

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Президент Чехии Милош Земан принял отставку правительства премьер-министра Андрея Бабиша. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера Иржи Овчачек в четверг, 11 ноября.

— Президент республики Милош Земан в четверг, 11 ноября 2021 года, принял отставку правительства премьера Андрея Бабиша, — рассказал представитель главы государства.

Земан поручил членам кабинета исполнять обязанности до назначения нового правительства, приводит слова Овчачека сайт президента Чехии.

10 октября сообщалось, что Земана доставили в Центральный военный госпиталь (ЦВГ) в Праге. Он был помещен в учреждение из своей загородной резиденции, где накануне у него состоялась встреча с премьер-министром Чехии Андреем Бабишем.

Санитарная машина ЦВГ выехала с территории резиденции в сопровождении президентского автомобиля. В сентябре Земан уже попадал в больницу — тогда врачи провели обследование и никаких заболеваний у президента не выявили.

18 октября спикер верхней палаты парламента республики Милош Выстрчил призвал сенат инициировать процедуру снятия президентских полномочий с Земана. 66-я статья Конституции страны позволяет отстранить президента от должности в случае одобрения большинством голосов палаты депутатов и сената.