Три автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе в Москве

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Россия, Москва, Варшавское шоссе, 99А Карта всех событий

Дорожная авария с участием трех машин произошла на Варшавском шоссе в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных городских службах в четверг, 11 ноября.

По его информации, автомобили столкнулись в районе дома № 99а.

В настоящий момент транспортное движение по магистрали сильно затруднено из-за ДТП.

До этого в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что на проспекте Вернадского возле дома № 9 на юго-западе города автомобилист сбил ребенка. После в ведомстве опубликовали кадры, снятые в момент столкновения.

На видео заметно, как несовершеннолетний вместе с родителем стоял около магистрали в регулируемой зоне для перехода. В какой-то момент ребенок выбежал на дорогу, в результате чего его задела проезжающая машина.

Также накануне в пресс-службе столичной ГИБДД рассказали, что на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды аварий — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).