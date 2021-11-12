Белоруссию обвинили в дестабилизации ситуации при помощи мигрантов

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Страны Евросоюза обвинили Белоруссию в искусственном использовании мигрантов для дестабилизации ситуации в соседних странах. Об этом заявил эстонский постпред Свен Юргенсон, читая заявление группы стран.

Он считает, что Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, США, а также Албания осуждают организованное использование Минском людей, чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу, в политических целях. Также они предполагают, что это происходит с целью дестабилизации соседних стран на внешней границе Европейского союза, пишет РИА Новости.

В понедельник, 8 ноября пограничная служба Белоруссии заявила, что толпа мигрантов из страны перешла границу с Польшей и направилась вглубь ее территории.

В этот же день стало известно, что около белорусско-польской границы собрались более двух тысяч беженцев.

Группа беженцев численностью до четырех тысяч человек находилась в окрестностях пункта пропуска «Кузница». Власти Польши обвинили Белоруссию в том, что она перевозит мигрантов с Ближнего Востока в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Латвией и Литвой для провоцирования миграционного кризиса в Европе.