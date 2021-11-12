Политический консультант оценил сообщения о возможных санкциях против «Аэрофлота»

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Политический консультант и журналист Андрей Перла прокомментировал сообщения о том, что о том, что западные страны могут ввести санкции против компании «Аэрофлот».

По его словам, санкции стали некой «универсальной» мерой, которую Европа регулярно использует против России. Ведь гораздо проще обвинить во всех проблемах другое государство, а не свои правительства, отметил Перла в комментарии «Царьграду».

Эксперт также добавил, что, в случае необходимости, Россия может пойти на ответные санкционные меры.

Ранее стало известно, что в Европейском Союзе рассматривают возможность обложить санкциями «Аэрофлот» и другие авиакомпании из-за миграционного кризиса на границе Польши и Белоруссии. На такие меры страны ЕС намерены пойти из-за подозрений, что авиатранспортные предприятия могли принимать участие в провозе нелегалов на территорию Белоруссии. Санкции могут быть введены в начале зимы.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слухи о возможных санкциях против «Аэрофлота» безумными идеями.