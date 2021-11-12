Политолог предположил, в каком случае вакцинацию от коронавируса могут сделать обязательной

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Политолог Сергей Марков рассказал, в каком случае вакцинация от коронавируса может стать обязательной для всех. По его словам, такое решение может быть принято, если уровень смертности вырастет в несколько раз.

— Тогда во всех государствах будет принята обязательная вакцинация - нет сомнений. Просто пока уровень смертности недостаточно высокий для таких жестких вещей, поэтому все правительства считают, что людям нужно дать возможность самим сделать выбор, — отметил он в комментарии «Царьграду».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на федеральном уровне решение об обязательной вакцинации от коронавируса не принималось.

10 ноября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что пандемия коронавируса закончится, когда в мире привьется от ковида 70 процентов населения. По его словам, нужно с детства приучать людей, что прививаться необходимо. Он добавил, что люди, которые отказываются от прививки, вредят окружающим.