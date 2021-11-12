Основателя Gulagu.net Владимира Осечкина объявили в розыск

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МВД РФ объявило в розыск основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина.

В базе не указано, по какой именно статье разыскивается правозащитник. Написано, что он просто «разыскивается по статье УК». Ранее Осечкин уже был объявлен в розыск, но был отпущен под подписку о невыезде, передает РИА Новости.

Ранее правозащитником были опубликованы видеозаписи с пытками и сексуальным насилием над осужденными в Саратовской области. После проверки и возбуждения пяти уголовных дел в региональном управлении ФСИН заявили об увольнении 18 сотрудников. Среди них глава УФСИН России по Саратовской области и начальник Областной туберкулезной больницы (ОТБ) № 1 УФСИН по Саратовской области, где происходили издевательства.

В конце октября стало известно, что саратовская полиция объявит программиста Сергея Савельева, опубликовавшего видео с пытками в колонии, в международный розыск. Он заочно арестован. Савельева обвиняют в получении неправомерного доступа к компьютерной информации в то время, когда он сам сидел в колонии. Отмечается, что он отбывал наказание в той же колонии по делу о торговле запрещенными веществами и под видом технического обслуживания компьютеров скачал видеоролики с жестоким содержимым.

10 ноября уголовное дело в его отношении было приостановлено. Дело направили для проведения проверки в порядке статей 144–145 УПК в ГСУ СК России.