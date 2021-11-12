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Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса почти семь тысяч человек

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса почти семь тысяч человек
Фото: pixabay.com

В столице за сутки выздоровели от коронавируса 6952 человека. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в «Оперштабе Москвы».

Таким образом, всего за время пандемии московские медики вылечили от вируса 1 668 369 пациентов.

Столичные медики за сутки вылечили от коронавируса почти семь тысяч человекФото: telegram/«Дептранс Москвы»

За сутки в городе заболели COVID-19 5 183 человека. Из них в больницу доставили 1 273. Количество смертельных случаев составило 96. К аппарату ИВЛ подключены 740 пациентов, говорится в сообщении Telegram-канала оперштаба.

До этого в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы сообщили, что более пяти миллионов упаковок бесплатных лекарств от коронавируса выданы пациентам, лечащимся на дому в столице. Среди полученных вещей находятся противовирусные и жаропонижающие препараты, антибиотики, антикоагулянты и пульсоксиметры.

Накануне директор Национально-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России разрабатывается лекарство, которое сможет подавлять размножение коронавирусной инфекции. Однако его результат будет представлен позже, чем препарат, который разрабатывается на основе антител.

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