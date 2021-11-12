СК обвинил в покушении на убийство сотрудника ГИБДД, выстрелившего в дочь в Подмосковье

Фото: СК РФ

Следственный комитет предъявил обвинение 47-летнему сотруднику ГИБДД, который накануне выстрелил в свою дочь из травматического пистолета в Сергиевом Посаде. Об этом в пятницу, 12 ноября, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

— Сотруднику одного из подразделений органов внутренних дел предъявлено обвинение в покушении на убийство своей 20-летней дочери, — сказала Врадий, добавив, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать о заключении обвиняемого под стражу.

До этого сообщалось, что 47-летний мужчина ехал в автомобиле такси вместе со своей 20-летней дочерью. Во время поездки между ними произошла ссора. В какой-то момент отец потерял над собой контроль и выстрелил в своего ребенка из травмата. Услышав хлопок, таксист тут же остановил автомобиль. Потерпевшую госпитализировали.

Позже отец пострадавшей девушки был задержан. В МВД сообщили, что он является сотрудником одного из подразделений ГИБДД ГУ МВД России по МО.

По факту случившегося проводится служебная проверка, по результатам которой мужчина будет уволен из органов МВД по отрицательным мотивам. Кроме того, злоумышленник будет привлечен к уголовной ответственности.

По данным Telegram-канала Mash, мужчина и его дочь возвращались домой с вечеринки. Во время инцидента они оба находились в состоянии алкогольного опьянения. После выстрела мужчина сбежал с места происшествия.

Девушка находится в тяжелом состоянии. В больнице у нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму и перелом височной кости.