Появилось видео с места возгорания фуры на 41-м километре МКАД
В Сети появилось видео с места возгорания фуры, которое произошло утром 12 ноября на 41-м километре внутренней стороны МКАД.
На кадрах видно, что грузовой автомобиль почти полностью охвачен огнем. От фуры исходит густой черный дым.
Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей. На месте происшествия работают оперативные службы.
Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено.
— Возгорание частично локализовано. Остаются перекрытыми первая и вторая полосы, — сообщили в пресс-службе дептранса.
По данным источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание произошло в кабине грузового автомобиля.
5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.
В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.