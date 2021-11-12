Появилось видео с места возгорания фуры на 41-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

В Сети появилось видео с места возгорания фуры, которое произошло утром 12 ноября на 41-м километре внутренней стороны МКАД.

На кадрах видно, что грузовой автомобиль почти полностью охвачен огнем. От фуры исходит густой черный дым.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

Грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Движение на участке дороги, где произошла авария, затруднено.

— Возгорание частично локализовано. Остаются перекрытыми первая и вторая полосы, — сообщили в пресс-службе дептранса.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание произошло в кабине грузового автомобиля.

5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.

В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.