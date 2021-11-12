Разгромный матч: как сборная России одержала победу над Кипром

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Футбольная сборная России под руководством Валерия Карпина продолжает удачное выступление в отборочном турнире к чемпионату мира — 2022. В четверг, 11 ноября, на одном из лучших стадионов страны — «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге — россияне разгромили сборную Кипра со счетом 6:0 и вплотную приблизились к поставленной цели.

По сути, сборная России уже одной ногой на мировом первенстве в Катаре. Осталось сделать последний шаг, который, судя по всему, будет самым сложным. Впереди матч против серебряных призеров чемпионата мира 2018 года — команды Хорватии, причем на ее поле. И он состоится уже совсем скоро: в воскресенье, 14 ноября.

В четверг хорваты в гостях легко разобрались со сборной Мальты — 7:1. Сложно сказать, кто потратил больше сил: те же хорваты или россияне, но Валерий Карпин после игры отметил, что ему не понравился первый тайм в исполнении нашей сборной. Да, удалось забить быстрый гол (отличился Ерохин), имели большое преимущество над соперником по всем показателям (кроме угловых!), но до 55-й минуты лишь однажды смогли огорчить соперников.

Судя по всему, Карпин серьезно поговорил со своими подопечными в перерыве, и вторая половина прошла при полном преимуществе россиян: 13 ударов по воротам (восемь из них — в створ) и почти 60 процентов владения мячом. К слову, соперники только эпизодически переходили половину поля, а защищавший наши ворота Сафонов едва не замерз. Во втором тайме зрители увидели пять забитых мячей — отличились Смолов, Мостовой, Сутормин, Заболотный и Ерохин. Последний поставил победную точку в матче.

Несмотря на уверенную и, кстати, самую крупную победу над Кипром за всю историю, выявились некоторые моменты, которые нужно учесть перед игрой с Хорватией. Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев считает, что необходимо усилить игру нашей сборной в обороне и стараться не допускать ошибки, потому как у хорватов есть игроки, которые способны наказать.

Все же прошедшая разминка у россиян получилась неплохой, но впереди — главный матч турнира, где наших ребят устроит ничья для того, чтобы остаться на вершине турнирной таблицы своей группы. С хорватами был непростой матч в Москве, будет еще более сложный в Сплите.