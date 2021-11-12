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Движение на МКАД полностью восстановили после инцидента с загоревшейся фурой

Илья Ашуров

Происшествия
Движение на МКАД полностью восстановили после инцидента с загоревшейся фурой
Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно
Россия, Москва, МКАД, 41-й километр Карта всех событий

На 41-м километре МКАД полностью восстановили движение после происшествия с загоревшейся на проезжей части фурой. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Движение полностью восстановлено, — говорится в сообщении ведомства.

Утром 12 ноября грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей. На месте происшествия работали оперативные службы.

Движение на участке дороги, где произошла авария, было затруднено. В какой-то момент были перекрыты три полосы движения из пяти.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, возгорание произошло в кабине грузового автомобиля.

Видео: Telegram / Москва на дорогах

5 ноября сообщалось, что автомобиль загорелся на внешней стороне 2-го километра МКАД в районе города Реутова. На месте инцидента работали оперативные службы города.

В результате случившегося движение машин временно осуществлялось по трем полосам из пяти. В департаменте транспорта москвичам рекомендовали выбирать пути объезда.

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