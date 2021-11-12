Mercedes миллиардера Игоря Рыбакова попал в крупное ДТП на Ленинградском проспекте
Четыре автомобиля столкнулись на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 40. Об этом в пятницу, 13 ноября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Движение на участке дороги, где произошло ДТП, затруднено.
— Занято две полосы из четырех в сторону области, — говорится в сообщении ведомства.
На месте ДТП работают оперативные службы.
Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, сообщил, что в ДТП попал автомобиль Mercedes, принадлежащий миллиардеру Игорю Рыбакову. Находился ли он в момент аварии в салоне машины, неизвестно.
Также среди попавших в аварию автомобиль BMW, который принадлежит футбольному агенту Елене Болотовой. В момент инцидента за рулем находился ее муж.
По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.
Утром 12 ноября грузовой автомобиль загорелся на внутренней стороне 41-го километра МКАД в районе пересечения с Профсоюзной улицей. На месте происшествия работали оперативные службы. Позже движение полностью восстановили.