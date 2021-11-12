Елена Малышева объяснила, как медики спасли певицу МакSим от смерти

Фото: duma.mos.ru

Известный телеврач Елена Малышева с восторгом рассказала о лечении певицы МакSим, которая летом боролась с коронавирусной инфекцией и была на грани жизни и смерти. Работу медиков телеведущая шоу «Жить здорово» оценила в интервью на YouTube-канале «Надежда Стрелец».

В ходе разговора Елена Малышева отметила, что врачи, лечившие исполнительницу, сделали большой прорыв в медицине.

— Это была выдающаяся работа врачей-реаниматологов, потому что Марина (настоящее имя певицы. — прим. «ВМ») находилась на аппарате ЭКМО. Я знаю, что консилиумы проводились каждый день. Это гениально! — сообщила Елена Малышева.

Телеврач не перестает восхищаться российскими медиками, которые на пределе своих возможностей борются за жизни пациентов. По ее мнению, врачи, работавшие с МакSим, справились со своей задачей на пять с плюсом.

Минувшим летом МакSим была госпитализирована с воспалением легких, после чего ее ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. Через некоторое время исполнительницу перевели на ЭКМО, которая применяется для насыщения крови кислородом при тяжелой дыхательной недостаточности. МакSим провела в медикаментозном сне почти два месяца. Сейчас певица находится на восстановлении.