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Полиция в Москве спасла футбольного фаната из Нигерии, похищенного ради выкупа

Илья Ашуров

Происшествия
Полиция в Москве спасла футбольного фаната из Нигерии, похищенного ради выкупа
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Снайперская улица Карта всех событий

В Москве полицейские спасли гражданина Нигерии, которого похитили неизвестные, требуя за него выкуп. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Нигериец приехал в Россию в 2018 году на чемпионат мира по футболу. Тогда же у него завязался роман с москвичкой, та сделала ему приглашение, и он решил не возвращаться домой.

В конце октября текущего года мужчина перестал выходить на связь. Его близкие обратились в полицию. В ходе поисков правоохранители обнаружили пропавшего в квартире на востоке столицы.

— Предварительно установлено, что неизвестные похитили его и требовали с близких выкуп за освобождение, — цитирует своего собеседника ТАСС.

Похитители задержаны. По факту случившегося проводится проверка.

По данным Telegram-канала SHOT, жертвой преступления стал 35-летний Носаги Имахягбе. Он был похищен своими соотечественниками. Они позвонили по видеосвязи родственникам Имахягбе и продемонстрировали его в связанном виде.

Родственники успели сделать запись экрана. Полицейские смогли вычислить местонахождение преступников по геолокации. Выяснилось, что злоумышленники держали свою жертву в квартире на Снайперской улице. Двери в квартиру полицейским открыл мужчина, у которого похитители ее арендовали.

До этого сообщалось, что в Москве полиция задержала 29-летнего приезжего, который ограбил москвича, предварительно попросив у него закурить.

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