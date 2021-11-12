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Голикова заявила, что меры о QR-кодах не затронут детей и подростков

Дарья Чентаева

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Политика
Голикова заявила, что меры о QR-кодах не затронут детей и подростков
Фото: roscongress / Вячеслав Викторов

Меры по QR-кодам из-за коронавирусной инфекции не будут распространяться на несовершеннолетних. Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова в пятницу, 12 ноября.

— Закон никоим образом не затрагивает детей и подростков. Вы знаете, что в Российской Федерации пока не принято решение о вакцинации детского населения, вакцинация начинается с 18 лет. И поэтому все регулирование, которое здесь отражено, направлено на граждан старше 18 лет, — заявила Голикова в ходе брифинга, передают РИА Новости.

12 ноября правительство России внесло в Государственную думу законопроекты о введении QR-кодов для пользования транспортом и посещения общественных мест до 1 июня 2022 года. Первый документ определяет, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением QR-кода, документа о перенесенной болезни или справки о медотводе.

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В этот же день Татьяна Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета в России. По ее словам, коллективный иммунитет от коронавируса в стране в 80 процентов может быть достигнут до лета 2022 года.

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