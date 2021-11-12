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Скончался один из пострадавших при стрельбе в Дагестане

Иван Юминов

Происшествия
Скончался один из пострадавших при стрельбе в Дагестане
Фото: АГН Москва

Один из пострадавших при стрельбе в селе Аметеркмахи в Дагестане умер в больнице. Об этом сообщили в республиканском Минздраве в пятницу, 12 ноября.

— К сожалению, один из пострадавших скончался, — говорится в сообщении.

Врачи, как уточняется, боролись за его жизнь в течение нескольких часов, отмечает ТАСС.

12 ноября СМИ сообщили, что в дагестанском селе Аметеркмахи произошла стрельба, в результате которой убили имама местной мечети. В ходе инцидента также пострадали два человека, нападавший ликвидирован.

По данным Telegram-канала «112», нападавшим оказался 62-летний Асадулла Рахманов. У него был давний конфликт с имамом Абидой Магомедовым из-за земельного участка.

«Решать» конфликт он пришел с автоматом Калашникова. Рахманов убил имама и ранил двух его родственников.

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