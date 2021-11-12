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Имама мечети убили в результате стрельбы в селе Аметеркмахи в Дагестане

Илья Ашуров

Происшествия
Имама мечети убили в результате стрельбы в селе Аметеркмахи в Дагестане
Фото: mos.ru / Максим Денисов

В дагестанском селе Аметеркмахи произошла стрельба, в результате которой убили имама местной мечети. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Добавляется, что в ходе инцидента также пострадали два человека. Нападавший ликвидирован.

— Стрельба произошла в селе на бытовой почве. Убит имам мечети, его сын и племянник ранены, они в больнице. Нападавший убит, — цитирует агентство представителя администрации.

По данным Telegram-канала «112», нападавшим оказался 62-летний Асадулла Рахманов. У него был давний конфликт с имамом Абидой Магомедовым из-за земельного участка. «Решать» конфликт он пришел с автоматом Калашникова. Рахманов убил имама и ранил двух его родственников.

Рахманова остановил один из раненых. Он набросился на него с ножом и ударил в шею. От полученных ран нападавший скончался на месте. Пострадавшие госпитализированы.

5 ноября неизвестные застрелили мужчину в Химках и скрылись с места. В скором времени к кафе прибыли сотрудники правоохранительных органов.

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