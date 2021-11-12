Сергей Собянин выразил соболезнования родным академика Евгения Чазова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования близким и родным покойного академика Евгения Чазова. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 12 ноября.

— Ушел из жизни академик Евгений Иванович Чазов — выдающийся кардиолог с мировым именем. Невозможно переоценить его вклад в развитие отечественного здравоохранения и медицинской науки, — написал глава города.

Уважение и авторитет ученому снискали профессионализм и любовь к людям, подчеркнул он. Светлая память о Чазове навсегда сохранится в сердцах его коллег, друзей и пациентов, приводит слова Собянина официальный сайт мэра Москвы.

12 ноября в Минздраве сообщили, что почетный директор НМИЦ кардиологии и академик РАН Евгений Чазов умер в возрасте 92-х лет. Новые подходы к терапии тромбозов, созданные им, применялись в России, Европе и США, подчеркнули в ведомстве.

За разработку усовершенствованной тромболитической терапии он в 1982 году получил Ленинскую премию. Чазов на протяжении трех лет возглавлял Минздрав СССР.

Сотни врачей по всему миру, как уточняется, объединились в движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны», сопредседателем которого был доктор. Деятельность этого движения была отмечена в 1985 году Нобелевской премией мира.