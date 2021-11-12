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Автомобиль сбил мэра Петрозаводска Владимира Любарского

Иван Юминов

Происшествия
Автомобиль сбил мэра Петрозаводска Владимира Любарского
Фото: VK / Владимир Любарский

Мэр Петрозаводска Владимир Любарский рассказал, что попал под колеса автомобиля.

— Друзья, этим пешеходом оказался сити-мэр. Нахожусь в палате наблюдения БСМП, — рассказал глава города.

Автомобиль сбил мэра Петрозаводска Владимира ЛюбарскогоФото: VK / Владимир Любарский

В результате инцидента, по его словам, он получил ушибы и перелом. Вскоре его прооперируют, отметил Любарский на странице «ВКонтакте».

Видео: Telegram / Mash

12 ноября сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на дублере Ленинградского проспекта в районе дома 40. Источник «ВМ», знакомый с ситуацией, сообщил, что в ДТП попал автомобиль Mercedes, принадлежащий миллиардеру Игорю Рыбакову.

Находился ли он в момент аварии в салоне машины, неизвестно. Также среди попавших в аварию автомобиль BMW, который принадлежит футбольному агенту Елене Болотовой.

В момент инцидента за рулем находился ее муж. По предварительной информации, в аварии никто не пострадал.

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