Стали известны дата и место прощания с Виктором Коклюшкиным

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Прощание с писателем-сатириком, эстрадным драматургом Виктором Коклюшкиным, скончавшимся в возрасте 75 лет, состоится в воскресенье, 14 ноября, в Малом зале Клуба писателей Центрального дома литераторов. Об этом сообщил в пятницу, 12 ноября, ТАСС источник, близкий к семье писателя.

— Прощание состоится 14 ноября в 12:00 в Малом зале Клуба писателей ЦДЛ, — рассказал собеседник агентства.

О смерти российского писателя-сатирика и эстрадного драматурга Виктора Коклюшкина стало известно 12 ноября. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Виктор Коклюшкин начал свою литературную деятельность в 1969 году — стал публиковать свои юмористические рассказы в «Клубе 12 стульев» «Литературной газеты», а также во многих газетах и журналах. В 1981 году окончил театральные курсы ГИТИСа.

Известен своими сатирическими монологами, которые читал сам. Их же исполняли и многие отечественные артисты, среди которых Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин и другие известные в России юмористы. Коклюшкин с 1985 года сотрудничал с телевидением. Участвовал в программах «Аншлаг», «Смехопанорама», «Кривое зеркало», «Смеяться разрешается», «Измайловский парк» и «Клуб юмора».

Его пьесы ставили на сцене столичного Театра эстрады. Коклюшкин — автор 13 книг рассказов, повестей и романов. Их переводили и читали на языках народов СССР.