Президент Союза осетроводов объяснил, какую икру покупать нельзя

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Как лучше хранить красную и черную икру, какую лучше покупать и каких цен на этот деликатес следует ждать к Новому году, рассказал президент Союза осетроводов Александр Новиков.

По его словам, к новогодним праздникам икра не должна подняться в цене, для этого нет никаких причин.

— Начнем с красной икры: путина была хорошая, выловлено было много рыбы, поэтому объем производства красной икры по сравнению с прошлым годом значительно увеличился. В прошлом году был определенный дефицит, на сегодняшний день подорожания не предвидится, как и к Новому году. Сейчас икра не дороже, чем была в прошлом году, а в некоторых сетях, розничных магазинах даже дешевле. Цена на черную икру уже достаточно много лет не поднималась и не поднимается, потому что это не зависит от вылова. Вся икра сегодня производится в аквакультуре, и объемы ее в общем-то стабильны и удовлетворяют рынок, — рассказал Новиков в интервью радио Sputnik.

В случае, если покупатель собирается хранить икру долгое время, лучше выбирать замороженный на месте производства продукт, посоветовал эксперт. Он отметил, что качество будет намного хуже, если заморозить икру в бытовой морозилке. Замороженная икра, которая имеется в продаже, сделана с использованием шоковой заморозки на месте промысла, это позволяет максимально сохранить ее качество, подчеркнул Новиков. Она может храниться 3-5 месяцев в морозилке.

Также специалист сообщил, что лучше выбирать продукцию из Камчатки, Сахалина и Приморья. Он не рекомендует приобретать икру с рук, которая ввозится полулегальным способом и расходится по друзьям и знакомым. Эта продукция браконьерская, в ней часто используются запрещенные консерванты, которые не полезны для человека, запрещены Роспотребнадзором по своей токсичности. Кроме того, там содержится большое количество различных микробов, которые при кустарном производстве попадают в икру, предупредил президент Союза осетроводов.

Нутрициолог рассказала о неожиданных свойствах красной икры. Она содержит много полезных веществ, которые благотворно влияют на состояние сосудов и сердца, а также укрепляют иммунитет, сообщила Екатерина Муравская.

Она отметила, что красная икра является источником комплекса витаминов (A, E, D, B), микроэлементов (калий, фосфор, хлор, марганец, кальций, йод, медь, железо), полиненасыщенных жирных кислот (Омега-3 и Омега-6), фолиевой кислоты, лецитина и белка.