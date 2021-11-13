Посетитель хинкальной в центре Москвы ранил ножом двух человек

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Россия, Москва, Неглинная улица Карта всех событий

В самом центре столицы, на улице Неглинной, в субботу, 13 ноября, неизвестный совершил нападение на посетителей хинкальной. Мужчина выхватил нож и ударил им двоих человек.

После этого он покинул заведение и продолжил вести себя агрессивно уже на улице — нож он так и не спрятал. После этого злоумышленник скрылся на такси.

На место инцидента уже выехали сотрудники полиции, сообщает РЕН ТВ.

9 ноября неадекватный мужчина набросился с ножом на постояльца отеля в центре Москвы. В центре столицы росгвардейцы задержали мужчину, который в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на постояльца гостиницы.

Инцидент произошел около 12:00 в гостинице на Дубининской улице.