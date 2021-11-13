Требовал вернуть кошку: пермяк приклеил себя к двери бывшей возлюбленной

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Житель Перми устроил настоящий перформанс под дверью бывшей сожительницы. Он приклеил себя к дверям квартиры женщины и три часа вел прямой эфир в социальных сетях, рассказывая о своих страданиях.

Мужчина уже два года не может оставить в покое бывшую возлюбленную, на этот раз он пришел к ее квартире около пяти утра. Пермяк требовал вернуть ему кухонную вытяжку и кошку, которую он когда-то подарил дочери бывшей.

Получив отказ, он достал суперклей, обмазал им руку и дверь, и намертво приклеился к ней. Затем мужчина начал вести эфир в соцсети, в котором подробно поведал обо всех своих невзгодах.

Лишь прибывшие на место медики смогли оторвать жителя Перми от двери, сообщает местный портал 59.ru. В полиции сообщили, что по факту обращения женщины с жалобами на преследования бывшего сожителя проводится проверка.

Отмечается, что пермячка ранее подала в полицию 40 заявлений, также она рассказывала об угрозах абьюзера в передаче «Мужское/женское» на Первом канале.

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