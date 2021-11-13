Наталья Сергунина подвела первые итоги возобновившейся в Москве акции #МыВместе

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

К возобновившейся в Москве акции #МыВместе присоединились почти три тысячи волонтеров. Об этом в субботу, 13 ноября, заявила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По словам заммэра, акция взаимопомощи #МыВместе возобновилась в Москве 22 октября. Она объединила добровольцев, которые хотят оказать поддержку находящимся дома жителям столицы. Волонтеры уже выполнили сотни заявок, доставив продукты, лекарства и предметы первой необходимости, в том числе в период нерабочих дней в столице.

— С начала пандемии волонтеры оказали большую поддержку людям старшего возраста, многодетным семьям и горожанам с хроническими заболеваниями. В октябре акция #МыВместе возобновилась. Для участия в ней зарегистрировались почти три тысячи добровольцев, — сообщила заммэра.

Как отмечает Сергунина, большое количество заявок поступало с просьбами купить продукты или лекарства.

Доброволец Надежда Иванова рассказала, как доставляла лекарства инвалиду по зрению.

— Его жена попала в больницу и обратилась к волонтерам с просьбой помочь ее мужу. Важно было привезти лекарства очень быстро. Я откликнулась на эту заявку и оперативно выполнила просьбу, — сообщила волонтер.

Кроме того, штаб акции #МыВместе в Москве помогает бизнес-сообществу и благотворителям. Так, предприниматели передали для добровольцев минеральную воду и снеки.