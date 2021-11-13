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Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Новорязанской улицы

Полина Долганова

Город
Сергей Собянин рассказал о благоустройстве Новорязанской улицы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, Ольховская улица Карта всех событий

Благоустроить Новорязанскую улицу и прилегающие к ней территории планируется в 2022 году. О том, как будут проходить работы, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 13 ноября.

Он напомнил, что выразить мнение о модернизации улицы и предложить свои идеи можно на сайте проекта «Активный гражданин».

По словам главы города, работы будут проводить на Новорязанской и Ольховской улицах, в Басманном, 1-м Басманном и Ольховском переулках, а также в Ольховском и 1-м Ольховском тупиках.

Он уточнил, что специалисты расширят на указанных территориях тротуары, озеленят пространства, создадут новые места отдыха, а площадь перед выходом из станции метро «Комсомольская» превратят в новый сквер.

— Новорязанскую улицу и примыкающие к ней Ольховскую улицу, Басманный переулок, 1-й Басманный переулок, Ольховский переулок, Ольховский тупик, 1-й Ольховский тупик трудно назвать тихим и уютным районом Москвы. Все-таки рядом находится большой и шумный Казанский вокзал. Проблемы с комфортом здесь вполне типичны для московских улиц, на которых много лет не проводилось благоустройство, — отметил Собянин.

Кроме того, гараж грузовиков на Новорязанской улице переместится в Музей транспорта столицы. Таким образом, в городе появится новое место притяжения москвичей, передает официальный сайт мэра Москвы.

12 ноября Собянин сообщил, что столичные власти начнут обновление наземной маршрутной сети «Магистраль» с 20 ноября. Мэрия, по его словам, много лет анализировала трафик, передвижение людей между районами и пожелания граждан. Это позволило выработать оптимальную схему, которая поможет экономить время, сократить интервал движения автобусов, а также объединит важные соцобъекты, подчеркнул мэр.

Изменения, как уточнил он, будут достигнуты за счет новых выделенных полос, выпрямления старых маршрутов и перенастройки светофоров. Специалисты перенесут остановки ближе к ТПУ и станциям, а также упростят навигацию, заключил Собянин.

Позже стало известно, что за месяц москвичи отправили касаемо транспортной сети около четырех тысяч предложений.

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