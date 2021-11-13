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Свыше 21,5 миллиона раз проехали пассажиры столичного метро по акции «Время ранних»

Полина Долганова

Город
Свыше 21,5 миллиона раз проехали пассажиры столичного метро по акции «Время ранних»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Свыше 21,5 миллиона раз за год москвичи воспользовались скидкой в рамках акции «Время ранних» на Таганско-Краснопресненской и Некрасовской линиях. Об этом в субботу, 13 ноября, рассказал заместитель мэра столицы и руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

Он напомнил, что уже год акция «Время ранних» продолжает действовать на двух линиях столичного метро. На Таганско-Краснопресненской (ТКЛ) и Некрасовской линиях по рабочим дням с открытия метро до 07:15 и с 08:45 до 09:15 можно сэкономить на проезде до 50 процентов.

— В ноябре прошлого года мы запустили акцию «Время ранних». За год ей воспользовались более 21,5 миллиона пассажиров — как если бы все население Болгарии 3 раза проехалось в нашем метро, — отметил заммэра.

Он уточнил, что в настоящее время около 95 тысяч пассажиров пользуются услугой каждый день.

Благодаря акции, по словам Ликсутова, линии метро стали свободнее на 6,8 процента, передает РИА Новости.

С 15 октября на станциях столичной подземки стала доступна оплата проезда через систему распознавания лиц Face Pay. Эта система не остается только одним вариантом оплаты проезда. Другие виды оплаты также можно использовать.

Для того чтобы начать пользоваться системой Face Pay для оплаты проезда в столичном метрополитене, потребуется всего четыре шага.

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