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Восьмой дом передали под заселение по реновации в районе Проспект Вернадского

Полина Долганова

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Восьмой дом передали под заселение по реновации в районе Проспект Вернадского
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
улица Михаила Певцова, дом 11.Карта всех событий

Заселение очередной новостройки по программе реновации жилищного фонда Москвы началось в районе Проспекта Вернадского. Это уже восьмой по счету в районе дом, в котором москвичи получают новые квартиры. Об этом в субботу, 13 ноября, рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Новостройка располагается по адресу улица Михаила Певцова, дом 11. Трехсекционное здание было построено по индивидуальному проекту. Дом был введен в эксплуатацию в августе текущего года.

— Уведомления о переезде персонально или через личный кабинет на mos.ru получат более 100 семей, — сообщил Левкин.

Руководитель департамента подытожил, что в настоящее время в стадии переезда в районе Проспект Вернадского находятся жильцы 24 старых домов. Еще пять зданий полностью расселили, а два старых строения демонтировали, передали на официальном сайте мэра Москвы.

С начала 2021 года в Москве ввели в эксплуатацию по реновации 69 новых домов общей площадью почти миллион квадратных метров. Об этом рассказал заместитель мэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По его словам, в городе также начали строить 41 дом площадью 715,5 тысячи квадратных метров. До конца года в Москве планируют завершить строительство еще около 20 домов на 500 тысяч квадратных метров, 19 из них передадут под заселение. В них смогут въехать жители 62 старых зданий.

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