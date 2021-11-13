Один человек погиб в результате аварии на 47-м километре МКАД

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Россия, Москва, МКАД, 47-й километр Карта всех событий

Утром в субботу, 13 ноября, на 47-м километре внутренней стороны МКАД произошла авария. Об этом сообщает Telegram-канал Госавтоинспекции Москвы.

Водитель ВАЗа погиб в результате наезда на стоявшую на дороге «газель», которая была сломана. При этом «газель» простояла в неисправном состоянии не более пяти минут.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники инспекции и правоохранительные органы.

Накануне два автомобиля столкнулись на 71-м километре МКАД. В результате ДТП одна машина загорелась. На месте работали оперативные службы города.

Статистика ГИБДД

По данным ГИБДД, на прошедшей неделе в столице произошло 113 ДТП, в которых девять человек погибли и 125 получили травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенные виды ДТП — наезд на пешеходов (50 эпизодов) и столкновение транспортных средств (43).

При этом самым опасным днем с точки зрения аварийности стала среда, 3 ноября. В этот день произошло 25 аварий, два человека погибли и еще 27 пострадали.

До этого в столичной ГИБДД назвали самые опасные районы Москвы для пешеходов. Так, районами с наибольшей пешеходной аварийностью оказались Люблино и Пресненский. В них произошло по 36 аварий с пешеходами.

Далее в списке наиболее опасных для пешеходов идут районы Выхино-Жулебино и Марьино — по 32 ДТП в каждом с начала года. Третью строчку занимают районы Даниловский и Южное Бутово. В них зарегистрировано по 29 ДТП.